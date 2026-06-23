Состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и Европейским союзом

В стенах МИД Туркменистана состоялся 18-й Диалог по правам человека между Туркменистаном и Европейским союзом. В работе диалога приняли участие представители профильных министерств и ведомств Туркменистана.

С приветственными выступлениями к участникам 18-го Диалога по правам человека между Туркменистаном и Евросоюзом обратились сопредседатели диалога – заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и руководитель отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Европейского союза Дитмар Крисслер.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества в области прав человека, включая вопросы совершенствования национального законодательства, укрепления верховенства права, обеспечения гендерного равенства, защиты прав и свобод человека. Туркменская сторона представила информацию о проводимой работе по реализации национальных программ и планов действий в сфере прав человека, совершенствованию правовой системы, развитию демократических институтов и укреплению международного сотрудничества в данной области.

Представители Евросоюза ознакомили участников диалога с основными положениями стратегии ЕС в области гендерного равенства, подчеркнув важность дальнейшего укрепления международного сотрудничества в данном направлении и обмена передовым опытом в сфере обеспечения равных прав и возможностей.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога по правам человека и дальнейшем укреплении сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом по направлениям, представляющим взаимный интерес.

© TURKMENISTAN.RU, 2026