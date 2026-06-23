На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 27 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 27 сделок на общую сумму свыше 62 миллионов 520 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили сжиженный газ и дизельное топливо, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», сжиженный газ и обессеренную дизельную фракцию (ГК «Туркменхимия»), а также моторное масло.

Помимо этого, покупателям из Турции и Украины были реализованы джинсовые и трикотажные изделия, а также гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, мука пшеничная, хлопок-волокно, пряжа хлопчатобумажная.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили масло хлопковое, пряжу хлопчатобумажную и хлопок-волокно на общую сумму 56 миллионов 454 тысячи манатов.

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