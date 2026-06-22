Более миллиона тонн пшеницы собрано в ходе жатвы в Туркменистане

Туркменские хлеборобы вырастили и сдали в закрома Родины свыше 1 миллиона тонн пшеницы. В эти дни на хлебных полях страны продолжается косовица. Высокие темпы проведения жатвы в этом году – результат комплексных мер по техническому оснащению и модернизации отраслевой инфраструктуры, внедрения передовых технологий.

В уборочную страду пункты приема работают в круглосуточном режиме, что обеспечивает непрерывность поступления зерна. Кроме того, в период уборочной кампании сотни мобильных ремонтно-механических бригад круглосуточно обслуживают уборочную технику, обеспечивая ее топливом, смазочными материалами и запасными частями. На полевых станах созданы все условия для механизаторов, водителей и других работников, задействованных в уборке урожая.

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