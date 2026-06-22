Намечена программа расширения туркменско-узбекского сотрудничества

В Ашхабаде состоялось 19-е заседание Совместной туркменско-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, выполнении ранее достигнутых договоренностей, рассмотрели перспективы дальнейшего многопланового взаимодействия.

На заседании были проанализированы пути вывода на новый уровень отношений в различных отраслях экономики и инвестиций, в области передовых технологий, возможности расширения товарооборота, а также определены конкретные планы дальнейшей работы. По итогам 19-го заседания был подписан соответствующий протокол.

Участники встречи выразили уверенность, что благодаря усилиям лидеров двух государств туркменско-узбекское стратегическое партнерство обретет новое содержание и продолжит успешно развиваться. Стороны также подтвердили приверженность укреплению взаимовыгодных отношений и практической реализации достигнутых договорённостей.

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