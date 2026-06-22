Президент Туркменистана принял заместителя премьер-министра Узбекистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева, прибывшего с визитом для участия в очередном заседании Совместной туркменско-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Как отмечалось в ходе беседы, Туркменистан придает особое значение дальнейшему укреплению и расширению дружественных и добрососедских отношений с Республикой Узбекистан, основанных на принципах равноправия, обоюдного уважения и доверия. С удовлетворением констатировав, что торгово-экономические связи между двумя странами устойчиво развиваются, президент Сердар Бердымухамедов в числе перспективных векторов партнерства назвал энергетику, транспорт, сельское хозяйство и торговлю, а также совместную реализацию крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Особо отмечалась роль межправительственной комиссии в координации усилий сторон по всем направлениям сотрудничества и в разработке соответствующих мер для достижения поставленных целей. В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев подтвердили приверженность Туркменистана и Узбекистана дальнейшему укреплению и расширению стратегического партнерства на благо двух стран и их братских народов, адресовав друг другу наилучшие пожелания.

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