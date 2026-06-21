Туркменистан принял участие в международный форуме омбудсменов

Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане - омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова приняла участие в международном саммите омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственности», который состоялся в Баку.

В совещании уполномоченных по правам человека приняли участие омбудсмены и эксперты из более чем 30 стран мира, представители национальных институтов по правам человека, международных организаций и государственных органов. В рамках форума состоялись тематические обсуждения по вопросам защиты прав человека в цифровом пространстве, включая защиту персональных данных, обеспечение конфиденциальности и противодействие дезинформации. Участники обменялись мнениями о влиянии искусственного интеллекта на права человека, возникающих этических вызовах и ответственности в условиях стремительного развития цифровых технологий.

В ходе своего выступления Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане поделилась опытом Туркменистана в сфере защиты прав человека в цифровой среде, развития цифровой грамотности и повышения роли институтов омбудсмена в данных процессах. Было отмечено, что в Туркменистане особое внимание уделяется расширению возможностей женщин в сфере технологий. Поддержка участия девушек и женщин в получении технического образования и освоении современных профессий способствует формированию более справедливого и сбалансированного общества.

По итогам саммита участники приняли Бакинскую декларацию по искусственному интеллекту и правам человека.

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