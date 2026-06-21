Назначен новый муфтий Туркменистана

В Мечети духовности Туркменбаши в селе Кипчак под Ашхабадом состоялось совещание религиозных деятелей страны. В том числе в нем приняли участие члены Совета старейшин Халк Маслахаты Туркменистана, а также представители Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

На совещании были рассмотрены организационные вопросы. В соответствии с постановлением заседания Совета членов Управления муфтия Туркменистана, Ялкап Ходжагулыев освобожден от должности муфтия Туркменистана. Муфтием страны назначен Рахман Гурбанмырадов, ранее занимавший должность председателя Ахалского областного управления и главного имама того же региона.

В этой связи председателем Ахалского областного управления и главным имамом региона назначен Вепамухаммет Ишангулыев, занимавший до этого должность председателя Ашхабадского городского управления и главного имама столицы. Председателем управления и главным имамом города Ашхабада назначен Гуйчгелди Агаев, занимавший ранее должность главного имама одной из ашхабадских мечетей.

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