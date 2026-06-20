В Ашхабаде прошла конференция, посвященная туркменско-малайзийскому сотрудничеству

В столице Туркменистана в рамках официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрахима состоялась международная научно-практическая конференция «Туркменистан – Малайзия: 30 лет взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой отрасли».

В мероприятии приняли участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, малайзийский премьер, руководители туркменского нефтегазового комплекса и представители крупнейших международных отраслевых компаний. В рамках форума также была организована тематическая выставка, посвященная туркменско-малайзийскому партнерству.

Выступая на пленарном заседании, Сердар Бердымухамедов сообщил, что за 30 лет совместной работы малайзийская компания Petronas инвестировала в нефтегазовую промышленность Туркменистана около 12 млрд долларов. За этот период на Каспийском море было возведено пять платформ, пробурено около 40 скважин, добыто более 44 млрд кубометров газа и 16 млн тонн жидких углеводородов. При участии малайзийских партнеров на туркменском побережье построены завод по подготовке газа, береговой газовый терминал и цех по сборке морских конструкций.

Президент также сообщил, что в ближайшее время Petronas приступит к освоению 19-го и 20-го морских блоков в туркменском секторе Каспия, а также проведет двумерную сейсморазведку на четырех других блоках.

Анвар Ибрахим, в свою очередь, назвал партнерство с Туркменистаном примером надежного и долгосрочного сотрудничества и поблагодарил президента Сердара Бердымухамедова за личную поддержку деятельности Petronas в стране. Премьер-министр также подтвердил готовность развивать связи между университетами двух стран, наращивать студенческие обмены и реализовывать совместные высокотехнологичные проекты.

По завершении пленарного заседания президент Туркменистана и премьер-министр Малайзии осмотрели выставку, посвященную туркменско-малайзийскому сотрудничеству.

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