В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана и премьер-министром Малайзии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрахимом, прибывшим в Туркменистан с официальным визитом.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном формате с участием делегаций двух государств.

Сердар Бердымухамедов отметил, что туркменско-малайзийские отношения развиваются более тридцати лет: за это время состоялось девять взаимных визитов на высшем уровне, сформирована обширная договорно-правовая база. Малайзия входит в число первых государств, признавших независимость Туркменистана и установивших с ним дипломатические отношения.

Ключевым вектором двустороннего взаимодействия названо сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Малайзийская компания Petronas работает в Туркменистане с 1996 года. В ближайшее время при ее участии планируется начать освоение новых месторождений углеводородов на туркменском шельфе Каспийского моря.

На переговорах также была отмечена поддержка Малайзией резолюции ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана, принятой в мае текущего года. Стороны подтвердили намерение наращивать взаимодействие в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества, а также развивать межрегиональный диалог между Центральной и Юго-Восточной Азией.

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества стороны отметили важность проведения перекрестных Дней культуры и развития академических обменов. Анвар Ибрахим сообщил, что на малайский язык переведено около 100 стихотворений туркменского поэта Махтумкули Фраги. В следующем году Туркменистан и Малайзия отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

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