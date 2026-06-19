Туркменская делегация приняла участие в международной конференции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге делегация во главе с министром образования Туркменистана Джумамыратом Гурбангельдиевым приняла участие в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.

Конференция была посвящена актуальным вопросам укрепления культурных связей в рамках СНГ, сохранения общего историко-культурного наследия, развития межгосударственного гуманитарного диалога, а также продвижения креативных и творческих индустрий как важного направления современного международного сотрудничества.

В ходе конференции состоялись выступления председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина, премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, председателя Кабинета министров Киргизской Республики, руководителя Администрации президента Киргизской Республики Адылбека Касымалиева, премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода, премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова, а также министра образования Туркменистана Джумамырата Гурбангельдиева.

В своем выступлении министр образования Туркменистана отметил, что в условиях председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году особое значение придается укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранению историко-культурного наследия, развитию межгосударственного диалога и продвижению современных форм партнерства. Рассматривая формирование Ассоциации креативных индустрий на пространстве СНГ в качестве важного и своевременного шага, Туркменистан поддерживает данный инновационный вектор, поскольку он открывает дополнительные возможности для развития творческого потенциала молодежи, укрепления культурных связей и продвижения национального наследия в современных форматах.

Было подчеркнуто, что Туркменистан, руководствуясь политикой «открытых дверей» и статусом постоянного нейтралитета, рассматривает культуру как «золотой мост», объединяющий народы, укрепляющий доверие, взаимопонимание и уважение.

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