Делегация Туркменистана приняла участие в международном инвестиционном форуме

Делегация Туркменистана приняла участие в работе пятого Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF – 2026).

В открытии форума участвовали президент Республики Узбекистан, президент Албании, премьер-министры Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и члены правительств других стран, а также представители бизнес-сообщества США, руководители международных финансовых организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития БРИКС, Евразийский банк развития и другие международные институты развития.

Участники форума обсудили вопросы развития энергетики, транспортной взаимосвязанности, цифровой экономики и искусственного интеллекта, освоения минерально-сырьевых ресурсов, обеспечения продовольственной безопасности, а также совершенствования современных финансовых механизмов и инвестиционных инструментов.

Участие туркменской делегации в работе форума отражает последовательную заинтересованность Туркменистана в развитии взаимовыгодного регионального и международного сотрудничества, укреплении торгово-экономических связей и расширении инвестиционного взаимодействия.

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