В Ашхабаде прошло заседание Совместной туркменско-словацкой комиссии по экономическому сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось первое заседание Совместной туркменско-словацкой комиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в нем прибыла делегация во главе с заместителем министра экономики Словацкой Республики Владимиром Шимоняком.

На открытии первого заседания, в котором приняли участие руководители и члены комиссии из обеих стран, подчеркивалось, что нынешнее заседание, будучи первой встречей в данном формате, является историческим событием. Это также подтверждает заинтересованность сторон в развитии продуктивного взаимодействия по широкому спектру направлений.

В ходе заседания его участники обсудили текущее состояние двусторонних торгово-экономических отношений, перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики и в сфере торговли. Отмечалась также важность рассмотрения возможностей реализации совместных проектов, которые будут способствовать расширению взаимодействия и дальнейшему укреплению экономического и инвестиционного партнёрства между хозяйствующими субъектами обеих стран.

Были обсуждены вопросы, касающиеся развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономическом и топливно-энергетическом секторах, в сферах строительства, транспорта, связи и информационных технологий, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения и медицинской науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Культурная программа визита словацких гостей в Ашхабад включила ознакомление с достопримечательностями столицы, в том числе посещение Национального музея туркменского ковра и Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана.

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