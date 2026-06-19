Инициированная Туркменистаном резолюция Генеральной Ассамблеи ООН опубликована на шести официальных языках организации

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 80/262 «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», инициированная Туркменистаном, опубликована на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

Публикация резолюции на всех официальных языках ООН завершает официальный процесс оформления документа после его принятия Генеральной Ассамблеей и обеспечивает его широкое распространение среди государств – членов ООН. Резолюция была принята Генеральной Ассамблеей консенсусом по инициативе Туркменистана и стала первым документом ООН, принятым в рамках отдельного пункта повестки дня, посвященного вопросам нейтралитета.

Документ направлен на дальнейшее укрепление роли политики нейтралитета в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития, а также предусматривает ряд новых практических инициатив по развитию превентивной дипломатии, посредничества и международного сотрудничества под эгидой Организации Объединенных Наций.

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