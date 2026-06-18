В Туркменистане соткано ковровое полотно по мотивам сказок Пушкина

Туркменская ковровая компания «El Darak» в партнерстве с Национальным музеем туркменского ковра создала уникальное полотно ручной работы по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Проект реализован в знак дружбы между Туркменистаном и Россией.

Компания, исполнившая уникальную работу, специализируется на производстве ковров ручной работы и совместно с Национальным музеем туркменского ковра восстанавливает древнейшие технологии ткачества. Развитию этой сферы в стране уделяется особое внимание, поскольку считается, что ковроделие – это богатейший пласт духовной культуры туркмен и бренд, узнаваемый во всем мире. В декабре 2019 года традиционное туркменское ковроделие было включено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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