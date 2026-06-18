Туркменистан принял участие в подготовке саммита формата ЦА – Республика Корея В Ташкенте заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие во втором заседании старших должностных лиц по подготовке к первому саммиту глав государств формата «Центральная Азия - Республика Корея». В заседании также приняли участие представители внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Корея. В ходе переговоров стороны обсудили ход подготовки к предстоящему саммиту, проекты итоговых документов, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Республикой Корея. © TURKMENISTAN.RU, 2026