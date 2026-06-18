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18.06.26 07:03

Туркменистан принял участие в подготовке саммита формата ЦА – Республика Корея

В Ташкенте заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие во втором заседании старших должностных лиц по подготовке к первому саммиту глав государств формата «Центральная Азия - Республика Корея».

В заседании также приняли участие представители внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Корея.

В ходе переговоров стороны обсудили ход подготовки к предстоящему саммиту, проекты итоговых документов, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Республикой Корея.

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