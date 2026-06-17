Туркменистан принял участие в международной конференции по Афганистану

В Алмате состоялось очередное заседание специальных представителей и посланников Европейского союза и стран Центральной Азии по Афганистану, в котором принял участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. В ходе встречи участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с текущей ситуацией в Афганистане, перспективами регионального сотрудничества и международного взаимодействия в целях содействия устойчивому развитию страны.

В рамках обсуждения роли международных организаций была подчеркнута значимость деятельности ООН и ее специализированных структур в оказании гуманитарной помощи, содействии социально-экономическому развитию Афганистана, укреплении государственных институтов и достижении Целей устойчивого развития.

Выступая на заседании, заместитель министра иностранных дел Туркменистана отметил последовательную позицию своей страны, направленную на поддержку мирного, стабильного и экономически устойчивого Афганистана. Было подчеркнуто, что Туркменистан рассматривает Афганистан в качестве важного участника региональных интеграционных процессов и выступает за активное вовлечение страны в международное экономическое сотрудничество.

Туркменская сторона подтвердила готовность к продолжению конструктивного взаимодействия со странами региона, Евросоюзом и международными организациями в интересах обеспечения устойчивого развития Афганистана, укрепления региональной стабильности и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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