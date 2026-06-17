Туркменистан принял участие в сессии Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ

Делегация Туркменистана приняла участие в 66-ой сессии Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене.

В своем национальном заявлении Туркменистан подтвердил твердую приверженность целям и принципам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), особо отметив 30-летие открытия договора для подписания, а также 30-летие присоединения страны к нему. В заявлении была подчеркнута активная кооперация Туркменистана с ОДВЗЯИ, включая продолжающиеся усилия по укреплению национального потенциала в области мониторинга и верификации.

Особое внимание было уделено недавнему визиту исполнительного секретаря ОДВЗЯИ доктора Роберта Флойда в Туркменистан. В ходе визита в Ашхабаде состоялась региональная встреча высокого уровня, посвященная 30-летию ДВЗЯИ, которая подтвердила коллективную приверженность стран Центральной Азии Договору и его режиму верификации. В рамках визита также были проведены региональный учебный курс для национальных центров данных и молодежный форум, способствовавший развитию диалога по вопросам мира, безопасности и ядерного разоружения среди молодых представителей региона.

Туркменистан подтвердил готовность и далее укреплять сотрудничество с ОДВЗЯИ и вносить вклад в обеспечение международного мира и безопасности, а также в повышение эффективности глобального режима верификации.

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