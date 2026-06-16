Туркменские студенты успешно выступили на универсиаде в Москве

Студенты туркменских вузов успешно выступили на универсиаде «Ломоносов-2026» по лингвистике, регионоведению и культурологии, организованной Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова. В направлении лингвистики Универсиады посланцы Туркменистана получили 11 призовых мест: 3 первых и 8 вторых.

Интеллектуальное состязание проходило в два этапа. В первом отборочном заочном этапе участникам было предложено написать тезисное изложение самостоятельного научного исследования по лингвистике. Второй заключительный очный тур универсиады состоялся в Москве и включал в себя лингвистические задания по иностранным языкам, в зависимости от выбранного. На площадке универсиады туркменские студенты продемонстрировали отличное знание русского, английского и французского языков. Их высокий уровень подготовки по иностранным языкам отметили организаторы мероприятия.

Универсиада «Ломоносов» проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, развития творческих способностей студентов, содействия их профессиональному росту, привлечения студентов к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре, а также упрочения связей между вузами России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

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