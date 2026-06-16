На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 54 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 54 сделки на общую сумму свыше 19 миллионов 507 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана и Узбекистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменгаз». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Азербайджана, Сербии были реализованы мука пшеничная, корни и корневища солодки, экстракт солодкового корня, хлопковое масло, пряжа хлопчатобумажная.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели нефтяной дорожный битум, хлопковое масло, пряжу и ткань хлопчатобумажную, хлопок-волокно. Общая сумма сделок составила более 244 миллионов манатов.

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