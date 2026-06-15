В Туркменистане отмечен День науки

В Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огузхана прошла международная научная конференция, приуроченная к широко отмеченному в стране Дню науки.

Ежегодный форум служит важной площадкой для развития национальной научно-образовательной системы и содействия международному сотрудничеству в этой области, а также создает условия для ознакомления с последними научными исследованиями. В двухдневной международной конференции, организованной Академией наук Туркменистана, наряду с туркменскими учеными приняли участие в очном и гибридном форматах руководители и представители академий наук и высших учебных заведений ряда государств.

Выступившие подчеркивали, что в современном мире темпы и масштабы преобразований неуклонно растут, и это отчетливо проявляется в сферах науки и технологий. В Туркменистане большое значение придается развитию академической науки, свидетельством чему стала нынешняя международная научная конференция, которая нацелена на расширение профильного взаимодействия.

Одной из тем обсуждения стало научное взаимодействие между Туркменистаном и Российской Федерацией. Как отмечалось, принятые долгосрочные стратегии, включая приоритетные направления развития научного сектора и платформы для двустороннего сотрудничества, создают прочную основу для совместной работы туркменских и российских ученых. Ключевые векторы партнерства базируются на интеллектуальном потенциале академий наук Туркменистана и России, а также международных научно-технических парков, включая энергетику, нанотехнологии, экологию, цифровую экономику и современную медицину.

Участники международной научной конференции стали почетными гостями церемонии награждения победителей конкурса научных работ среди молодежи Туркменистана, а также праздничного концерта по случаю Дня науки. Для иностранных гостей была подготовлена культурная программа, включавшая знакомство с достопримечательностями столицы. Состоялись встречи гостей с учеными научно-исследовательских институтов, профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений страны.

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