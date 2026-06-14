Состоялось заседание Cовместной туркменско-австрийской комиссии по экономическому сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось 13-е заседание Cовместной туркменско-австрийской комиссии по экономическому сотрудничеству. В нем приняли участие представители туркменских государственных структур и деловых кругов, а также делегация во главе с руководителем управления внешнеэкономических связей федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Вайссенбек.

На повестку заседания были вынесены вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей, а также определение новых направлений двустороннего сотрудничества на перспективу. Участники обсудили перспективы расширения деловых связей по ряду направлений, включая внедрение инновационных технологий в промышленности, энергетику, экологические проекты и управление отходами, строительную и транспортную инфраструктуру, сферу услуг, здравоохранение и фармацевтику, сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции. Среди приоритетов также названо развитие контактов между научными и образовательными учреждениями двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную приверженность наращиванию двустороннего партнерства по всему спектру направлений. В рамках работы комиссии также прошли двусторонние переговоры между представителями министерств, ведомств и деловых кругов Туркменистана и Австрии.

© TURKMENISTAN.RU, 2026