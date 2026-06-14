Туркменские деликатесы - на гастрономическом фестивале в Белоруссии

Туркменская дипмиссия в Республике Беларусь приняла деятельное участие в этническом фестивале «Дипломатия вкуса», организованном МИД Белоруссии.

Уникальный гастрономический фестиваль стал значимым событием в сфере культурной дипломатии. Событие, собравшее многочисленных участников и гостей, наглядно продемонстрировало, как национальная кухня может служить эффективным инструментом международного диалога и взаимопонимания. Кулинарные традиции 25 государств со всех континентов были представлены на фестивале. На тематических стендах стран-участниц можно было познакомиться с тематической литературой, принять участие в мастер-классах по аутентичной кулинарии и в дегустации традиционных национальных блюд.

Глава туркменской дипломатической миссии Назаргулы Шагулыев лично представил экспозицию национальных блюд. С культурно-дипломатической точки зрения фестиваль «Дипломатия вкуса» укрепил взаимодействие между дружественными странами, продемонстрировав взаимный интерес к сохранению и популяризации национальных обычаев и кулинарных секретов.

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