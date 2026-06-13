В Ашхабаде обсуждены вопросы туркменско-иранского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Собхани. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Собеседники отметили приверженность развитию туркменско-иранских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия. При этом обсуждены дальнейшие шаги по реализации ранее достигнутых договоренностей.

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