|13.06.26 08:19
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В Ашхабаде обсуждены вопросы туркменско-иранского сотрудничества
В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Собхани. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Собеседники отметили приверженность развитию туркменско-иранских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия. При этом обсуждены дальнейшие шаги по реализации ранее достигнутых договоренностей.
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