Делегация Туркменистана принимает участие в международной климатической конференции

Делегация Туркменистана принимает участие в 64-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Бонне (Федеративная Республика Германия).

В ходе заседаний форума делегация Туркменистана представила национальную позицию страны по вопросам изменения климата, а также проинформировала участников о проводимой работе по реализации обязательств в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.

В своем выступлении туркменская сторона подчеркнула приверженность Туркменистана международным усилиям по противодействию изменению климата, включая меры по сокращению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности, внедрению экологически чистых технологий и развитию возобновляемых источников энергии.

Особое внимание было уделено региональным инициативам Туркменистана в климатической сфере, включая создание в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии. Делегация проинформировала участников форума о ходе подготовительной работы по запуску центра и выразила готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с государствами региона, международными организациями и профильными структурами ООН.

На полях сессии состоялся ряд двусторонних встреч делегации Туркменистана с представителями государств-участников конвенции, а также международных и региональных организаций. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в области климатической политики, внедрения современных климатических технологий, укрепления регионального сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития.

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