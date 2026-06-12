В Туркменистане прошел конкурс профессионального мастерства

Конкурс «Профессиональное мастерство» прошел в Ашхабаде с участием учащихся профессиональных и средних профессиональных училищ Туркменистана. Соревнования были организованы Министерством образования Туркменистана в соответствии со стандартами профессионального конкурса «Worldskills» международной ассоциации Worldskills International.

Участники продемонстрировали свои навыки и умения по таким специальностям, как «Электромонтажные работы», «Укладка кафельной плитки», «Кирпичная кладка», «Сантехнические работы», «Кулинария», «Кондитерское дело», «Мода и пошив» в борьбе за чемпионское звание «Мастер своего дела».

Жюри конкурса состояло из представителей промышленных организаций и предприятий. По итогам соревнований победители были награждены дипломами и подарками.

Участники и почетные гости конкурсных состязаний также могли ознакомиться с развернутой выставкой, посвященной реформам в национальной системе образования страны и учебной работе, проводимой в профессионально-технических и средне-профессиональных учебных заведениях.

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