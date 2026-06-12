Народная артистка Туркменистана Аннагуль Гурдова отметила юбилей

Народная артистка Туркменистана Аннагуль Гурдова отпраздновала свой 75-летний юбилей. Более того, артистка отметила и 70-летие сценической деятельности.

Певица родилась в Ашхабаде, петь начала уже в трехлетнем возрасте и вскоре стала участвовать в радиопередачах и детских программах. В школьные годы активно занималась развитием вокала. Получив юридическое образование и работая по профессии, Аннагуль всегда оставалась верной музыке, продолжала активную творческую деятельность. За годы творчества певица исполнила множество произведений на музыку известных туркменских композиторов и стихи выдающихся поэтов. Многие из ее песен стали популярными и любимыми в народе.

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