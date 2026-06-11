Выставка фотографий Поля Надара открылась в Ашхабаде

В Музее изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши открылась выставка французского фотографа Поля Надара. На ней представлены 45 снимков, сделанных в 1890 году на территории современного Туркменистана. Экспозиция приурочена к фотографическому путешествию Надара по Транскаспийской железной дороге, которое он совершил с августа по ноябрь 1890 года. На выставке собраны портреты местных жителей, пейзажи, виды городов и архитектурные памятники – визуальная летопись региона, каким он был полтора века назад.

«Для нас большая честь открыть эту выставку. Мы предлагаем эти фотографии туркменской публике, чтобы показать ей важный элемент наследия вашей страны», – заявил журналистам посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен. Выставка организована при поддержке Министерства культуры Туркменистана и французского посольства. Частичное финансирование обеспечила компания TotalEnergies.

Поль Надар (1856–1939) – французский фотограф, сын знаменитого портретиста Феликса Надара. В 1890 году он был приглашен российскими властями для документирования маршрута Транскаспийской железной дороги и международной выставки в Ташкенте. За время поездки фотограф посетил Узун-Аду, Туркменабад, Мерв и Ашхабад, сделав более двухсот снимков страны.

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