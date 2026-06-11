Ученые двух стран вернулись из экспедиции в Каракумы

Туркменские и китайские ученые завершили комплексную экспедицию, охватившую ряд природоохранных территорий Туркменистана. Исследования проводились Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Синьцзянским институтом экологии и географии Академии наук Китая.

В ходе экспедиции специалисты обследовали центральную часть пустыни Каракумы, районы Бокурдака и Ербента, газовый кратер в Дарвазе, а также Капланкырский государственный природный заповедник и Репетекский биосферный заповедник. Участники выполнили геоботанические исследования, провели мониторинг животного мира, отобрали образцы почв и заложили специальные площадки для изучения процессов опустынивания. В Репетекском биосферном заповеднике ученые ознакомились с научной инфраструктурой, коллекцией гербария и природными объектами особо охраняемой территории.

Собранные в ходе экспедиции материалы будут использованы при подготовке нового издания Красной книги Туркменистана и атласа пустынных растений. Китайские специалисты, в свою очередь, планируют применить полученные данные для изучения ландшафтов Каракумов и проведения сравнительного анализа пустынь Каракумы и Такла-Макан.

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