CTBTO открыла в Ашхабаде региональный семинар для национальных центров данных

Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) в сотрудничестве с правительством Туркменистана, Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Национальным центром данных (НЦД) Туркменистана открыла региональный семинар и комплексный учебный курс для национальных центров данных в Ашхабаде.

Тренинг собрал 25 участников из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Его цель — укрепление потенциала национальных центров данных и повышение эффективности использования данных Международной системы мониторинга (IMS) и продуктов Международного центра данных (IDC) в поддержку режима проверки соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBT).

Семинар предоставляет важную возможность для технического обмена опытом и регионального сотрудничества между национальными центрами данных, способствуя укреплению возможностей в области верификации и развитию научного сотрудничества в регионе.

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