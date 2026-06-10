|10.06.26 07:01
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Президент Туркменистана принял Исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда.
Тепло поприветствовав гостя, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нынешнем году исполняется 30 лет принятия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как сказал глава государства, Туркменистан, твердо придерживаясь трижды признанного международным сообществом статуса постоянного нейтралитета, последовательно реализует внешнеполитический курс, нацеленный на обеспечение глобальной и региональной безопасности и устойчивого развития.
В данной связи констатировалось, что Туркменистан как один из участников важных договоров, таких как «О нераспространении ядерного оружия», «О всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия», «О зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», неукоснительно выполняет принятые обязательства. При этом отмечался конструктивный характер партнерства с ОДВЗЯИ.
Выразив уверенность, что итоги визита исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда внесут значимый вклад в укрепление эффективного сотрудничества с ОДВЗЯИ, президент Сердар Бердымухамедов пожелал гостю крепкого здоровья и успехов в осуществляемой деятельности.
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