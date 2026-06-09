Вопросы укрепления глобальной безопасности обсуждены в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялась региональная встреча высокого уровня, посвященная 30-летию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В событии приняли участие заместители министров иностранных дел Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также главы дипломатических миссий Казахстана и Киргизии.

Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова подчеркнула, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сформировал прочную международную норму, запрещающую проведение ядерных испытаний, укрепил атмосферу доверия между государствами и внес важный вклад в обеспечение глобальной стабильности.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний доктор Роберт Флойд выразил признательность Туркменистану за его неизменную приверженность принципам мира, безопасности и многостороннего сотрудничества. Он отметил важную роль государств Центральной Азии в продвижении международной повестки в области ядерного разоружения и нераспространения, подчеркнув, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остается одним из важнейших достижений международного сообщества на пути к миру, свободному от ядерного оружия. Было отмечено, что Договор стал важнейшим элементом международной архитектуры контроля над вооружениями и содействовал укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения целей и принципов ДВЗЯИ, укрепления регионального и международного сотрудничества в сфере разоружения, а также повышения осведомлённости международного сообщества о важности скорейшего вступления Договора в силу. Стороны подтвердили приверженность укреплению многостороннего взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

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