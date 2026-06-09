Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ принят в Министерстве иностранных дел Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) доктором Робертом Флойдом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и ОДВЗЯИ, а также актуальные вопросы международной повестки дня в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Особое внимание было уделено мероприятиям, приуроченным к 30-летию открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Собеседники подчеркнули историческую значимость договора как одного из важнейших международных инструментов, направленных на укрепление режима ядерного нераспространения и продвижение целей всеобщего и полного разоружения.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения практического взаимодействия между Туркменистаном и ОДВЗЯИ, включая подготовку национальных специалистов, участие в профильных программах и развитие экспертного сотрудничества.

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