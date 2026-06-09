Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана встретился с заместителем госсекретаря США

В Ашхабаде прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сарой Роджерс, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны подчеркнули активный и результативный характер сотрудничества между Туркменистаном и США в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Было подчеркнуто, что ключевым фактором развития двусторонних связей являются контакты на высшем и высоком уровнях. Дипломаты уделили особое внимание туркменско-американскому партнерству в сфере образования, науки, культуры, и цифровизации ключевых секторов экономики.

В контексте культурно-гуманитарного сотрудничества рассмотрены возможности организации совместных проектов, подчеркнута успешная реализация программы «Фонд послов по сохранению культурного наследия», осуществляемой в Туркменистане на протяжении 25 лет. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере СМИ, связей с общественностью и публичной дипломатии, включая развитие профессиональных контактов, обмен опытом и реализацию совместных проектов.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках формата «С5+1».

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