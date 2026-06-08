В Ашхабаде отметили День русского языка В столице Туркменистана состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину по случаю дня рождения великого русского поэта и Международного дня русского языка, традиционно отмечаемого 6 июня. В акции приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, деятели культуры, жители Ашхабада, преподаватели и учащиеся школ. Праздничная программа включила в себя яркое музыкально-литературное представление, подготовленное учащимися Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Старшеклассники продекламировали бессмертные стихотворения поэта, исполнили классический русский романс и представили изящный бальный вальс. Затем участники акции возложили букеты цветов к подножию памятника поэту, чье творчество на протяжении веков служит прочным мостом дружбы и взаимопонимания между народами. © TURKMENISTAN.RU, 2026