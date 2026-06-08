|08.06.26 08:22
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В Ашхабаде отметили День русского языка
В столице Туркменистана состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину по случаю дня рождения великого русского поэта и Международного дня русского языка, традиционно отмечаемого 6 июня.
В акции приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, деятели культуры, жители Ашхабада, преподаватели и учащиеся школ.
Праздничная программа включила в себя яркое музыкально-литературное представление, подготовленное учащимися Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Старшеклассники продекламировали бессмертные стихотворения поэта, исполнили классический русский романс и представили изящный бальный вальс.
Затем участники акции возложили букеты цветов к подножию памятника поэту, чье творчество на протяжении веков служит прочным мостом дружбы и взаимопонимания между народами.
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