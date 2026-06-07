В Ташкенте прошла встреча министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1

В Ташкенте состоялась встреча министров культуры государств Центральной Азии и США в формате C5+1. Встреча стала развитием договоренностей, достигнутых в ходе саммита C5+1, состоявшегося в Вашингтоне в ноябре 2025 года, по итогам которого было принято совместное заявление о намерениях в области сохранения культурного наследия.

В ходе встречи стороны обсудили практические направления дальнейшего сотрудничества в сфере охраны, изучения и популяризации культурного наследия. Особое внимание было уделено развитию совместных проектов между музеями, научно-исследовательскими центрами и профильными учреждениями, а также расширению профессиональных обменов между специалистами.

Отдельным пунктом повестки стали вопросы внедрения современных технологий в культурную сферу, включая цифровизацию объектов историко-культурного наследия и применение инновационных подходов к их исследованию, документированию и сохранению.

Выступая на встрече, заместитель министра культуры Туркменистана Гурбан Мурадалиев подчеркнул важность культурного сотрудничества как одного из ключевых факторов укрепления взаимного доверия и развития конструктивного диалога между государствами Центральной Азии и США.

Участники встречи выразили уверенность, что дальнейшее развитие культурного диалога в формате C5+1 будет способствовать укреплению гуманитарных связей, расширению профессионального взаимодействия и углублению взаимопонимания между народами.

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