В Туркменистане прошли Дни культуры Азербайджана

Главным событием Дней культуры Азербайджанской Республики в Туркменистане стали выступления мастеров искусств, представлявших великую культуру братского народа.

Масштабная концертная программа с участием туркменских и азербайджанских артистов была представлена на взыскательный суд столичных ценителей музыки. Бурными аплодисментами зрители встретили выступления Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Фикрета Амирова, Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева, ансамбля нагаристов (барабанщиков) Азербайджанского государственного ансамбля танца, а также известных исполнителей и творческих коллективов. Блестящие выступления музыкантов, певцов и танцоров через универсальный язык музыки и хореографии продемонстрировали общность национальных культур, радушие и творческий потенциал наших народов, вызвав восторг у зрителей.

В рамках Дней культуры Азербайджанской Республики в Музее изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши состоялась торжественная церемония открытия выставки «Жемчужина национального наследия Азербайджана». В экспозиции были представлены ворсовые и безворсовые тканые изделия, охватывающие исторический период с XIX века до наших дней, а также металлические ювелирные украшения, вышивка, головные уборы и образцы национальных орнаментов из коллекции Азербайджанского национального музея ковра.

© TURKMENISTAN.RU, 2026