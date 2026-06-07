В Ашхабаде завершила работу международная выставка

В столице страны прошла международная выставка-ярмарка «Türkmentextile Expo – 2026». Масштабный смотр предоставил возможность для демонстрации потенциала и достижений в этой важной отрасли национальной экономики, презентации новых видов продукции, а также для наращивания взаимовыгодных деловых связей с иностранными партнерами.

Обратившись к участникам форума, президент страны выразил уверенность, что успешное проведение международной выставки-ярмарки «Turkmentextile Expo – 2026» внесет весомый вклад в дальнейшее развитие отечественной текстильной промышленности и укрепление международного взаимодействия.

В смотре приняли участие около 110 экспонентов. В их числе – предприятия Министерства текстильной промышленности, члены Союза промышленников и предпринимателей, работающие в данной сфере, а также зарубежные компании – производители и поставщики профильного оборудования, красителей и химикатов для текстильной индустрии, сырья, упаковочных и производственных материалов.

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