Президент Туркменистана принял исполнительного директора Туркменско-американского делового совета

Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Туркменско-американского делового совета Эрика Стюарта. Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан придает большое значение развитию дружественных отношений с США. При этом подчеркивалось, что межгосударственный диалог выстраивается на принципах равноправного сотрудничества, взаимного уважения и доверия.

Активизация в последние годы туркменско-американского взаимодействия придает импульс дальнейшему расширению установившихся продуктивных связей. Одним из ключевых векторов межгосударственных отношений является торгово-экономическое сотрудничество. С удовлетворением констатировав, что отношения между деловыми структурами Туркменистана и США развиваются по перспективным направлениям, а число компаний, проявляющих интерес к сотрудничеству, растет с каждым годом, глава государства отметил необходимость организации регулярных встреч между бизнес-сообществами обеих стран.

Высказав главе государства признательность за оказанное доверие, бизнесмен подтвердил готовность деловых кругов США укреплять свои позиции на перспективном туркменском рынке и участвовать в реализации новых совместных проектов. В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и исполнительный директор Туркменско-американского делового совета Эрик Стюарт обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего экономического сотрудничества.

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