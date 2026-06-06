Обсуждены перспективы туркменско-американского делового сотрудничества

В Ашхабаде состоялся туркменско-американский бизнес-форум в формате «круглого стола», в котором приняли участие руководители министерств и ведомств Туркменистана, а также делегация бизнесменов из США во главе с исполнительным директором туркменско-американского Делового совета Эриком Стюартом.

Как подчеркивалось в ходе форума, Туркменистан открыт для эффективного сотрудничества и поддерживает стремление делового сообщества Америки к укреплению позиций на туркменском рынке. В Туркменистане созданы благоприятный инвестиционный климат и оптимальная организационно-правовая база для ведения бизнеса.

Отметив растущий интерес ведущих американских компаний к расширению разнопланового сотрудничества, представители деловых кругов США подтвердили намерение активно участвовать в реализации развернутых в Туркменистане масштабных государственных программ. В данном контексте подчеркивалось, что состоявшиеся в минувшем году визиты президента Сердара Бердымухамедова, а в нынешнем году визит Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США открыли новый этап в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с расчетом на перспективу.

Констатируя наличие возможностей для вывода на новый уровень туркменско-американского сотрудничества в различных сферах экономики, в области инвестиций, внедрения высоких технологий, для увеличения взаимного товарооборота, участники форума наметили конкретные планы совместной работы в ключевых направлениях.

В рамках форума также состоялись двусторонние встречи между представителями профильных министерств и ведомств Туркменистана и американского бизнес-сообщества.

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