Президент Туркменистана встретился с вице-президентом Турции

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с вице-президентом Турецкой Республики, председателем Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству с турецкой стороны Джевдетом Йылмазом, прибывшим в Туркменистан с визитом.

Собеседники отметили, что сотрудничество между Туркменистаном и Турцией развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Регулярные взаимные визиты и переговоры, проводимые правительственными делегациями двух стран, вносят весомый вклад в наращивание туркменско-турецкого партнерства. Как подчеркивалось, Туркменистан и Турецкая Республика уделяют особое внимание сотрудничеству в области внедрения передовых технологий и последних достижений науки в различных отраслях, а также последовательной модернизации национальных экономик.

В завершение встречи, подтвердив неизменную приверженность Туркменистана и Турции традиционным братским отношениям, президент Сердар Бердымухамедов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз выразили уверенность, что межгосударственное сотрудничество будет и впредь развиваться и укрепляться в интересах благополучия и процветания двух стран и народов.

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