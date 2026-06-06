Состоялось заседание Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству

В столице страны прошло девятое заседание Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству. В нем приняли участие руководители профильных министерств и ведомств Туркменистана, а также представительная делегация, прибывшая в страну во главе с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

В ходе заседания стороны подчеркнули важную роль комиссии в активизации двустороннего взаимодействия. Приоритетными направлениями сотрудничества выступают строительство и индустрия стройматериалов, энергетика, транспорт, пищевая промышленность, сельское хозяйство. В рамках встречи участники ознакомились с ходом реализации мероприятий, предусмотренных планом работ, принятых на основании протокола восьмого заседания данной комиссии.

Выразив неизменную приверженность Туркменистана и Турции упрочению многовековых отношений, члены комиссии наметили конкретные шаги по диверсификации партнерства по перспективным направлениям.

По итогам девятого заседания Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан соответствующий протокол. В ходе двусторонних встреч руководителей профильных министерств и ведомств были детально обсуждены возможности продолжения туркменско-турецкого сотрудничества.

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