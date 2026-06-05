В Москве проходят Дни культуры Туркменистана в Российской Федерации

Красочным, запоминающимся музыкальным шоу стал концерт туркменских мастеров искусств, открывший новую станицу гуманитарного партнерства двух стран – проведение Дней культуры Туркменистана в Российской Федерации. Многочисленные гости московского театра «Русская песня» стали в этот вечер участниками торжественной церемонии открытия масштабной культурной акции, регулярно и поочередно проводимой на территориях двух дружественных стран.

В фойе театра гостей яркого праздника взаимообогащения национальных культур встретили стенды и витрины с экспонатами выставки национальных украшений, музейных ценностей, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, где были представлены образцы из коллекций Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана, рассказывающие об истории и художественном наследии туркменского народа. Большой интерес у посетителей выставки вызвали искусно украшенная традиционная женская одежда, ювелирные украшения, образцы ручной вышивки и ковровых изделий.

Праздник собрал под гостеприимными сводами прекрасного концертного зала почетных гостей: ответственных работников российских учреждений культуры, аккредитованных в Москве иностранных дипломатов, представителей деловых кругов, руководителей общественных организаций, деятелей науки и культуры, журналистов, представителей туркменских диаспор в регионах РФ.

Выступившие на торжественной церемонии сошлись в единодушном мнении, что подобные встречи в полной мере отвечают устоявшимся добрым традициям туркменско-российского гуманитарного сотрудничества, служат делу укрепления уз дружбы и взаимопонимания. Многие участники торжества отмечали, что традиционные добрососедские связи туркменского и российского народов находят свое логическое развитие в новейшей истории.

Проведение дней культуры Туркменистана в России – это всего лишь один яркий эпизод из постоянно продолжающегося межгосударственного диалога. Между Туркменистаном и Россией заключаются торгово-экономические соглашения, продолжается активное партнерство в сфере науки и образования. Но, наверное, в силу своей яркости и эмоциональности, наиболее нагляден культурный диалог братских государств как иллюстрация перманентности сотрудничества во всех сферах человеческой деятельности.

В ходе искрометного музыкального действа на сцене концертного зала театра «Русская песня» лучшие туркменские артисты познакомили зрителей с образцами фольклорного, а также современного классического и эстрадного искусства, представив национальные вокальные номера и танцы, поразив воображение виртуозным исполнением народных мелодий на аутентичных струнных и духовых инструментах.

Значительную часть зрителей составили туркменские студенты, обучающиеся в московских вузах. Многие из них искренне и эмоционально встречали выступления земляков, испытывая чувство законной гордости за родную культуру, имеющую глубокие исторические корни. Переполненный зал взрывался аплодисментами после завершения каждого из номеров мажорной концертной программы.

Программа проведения Дней культуры Туркменистана в Российской Федерации предусматривает серию контактов и встреч между деятелями культуры двух стран. Кроме того, гостеприимные хозяева подготовили для туркменской делегации насыщенную программу экскурсионного посещения достопримечательностей российской столицы.

Делегацию руководства и студентов Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой ждут в стенах Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. У представителей сферы изобразительного искусства Туркменистана запланированы переговоры о совместном проведении выставок и мероприятий с руководством Государственной Третьяковской галереи. Общение за «круглым столом» исследователей литературного творчества ждет представителей российско-туркменского экспертного сообщества в стенах Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

Финальным аккордом недолгого, но предельно насыщенного пребывания туркменской делегации на московской земле станет завершающий гала-концерт мастеров искусств Туркменистана на сцене популярного столичного театра Et Cetera, запланированный на вечер 6 июня.

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