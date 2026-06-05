В Туркменистане стартовала жатва зерновых

В Туркменистане началась зерноуборочная кампания 2026 года. По этому случаю в областях страны прошли торжественные церемонии, в которых приняли участие руководители профильных ведомств, передовые работники отрасли и почтенные старейшины.

В этом году зернопроизводители вырастили богатый урожай. В косовице будут задействованы современные зерноуборочные комбайны и высокопроизводительная транспортная техника, управляемая опытными механизаторами. В период страды хлеборобов будут круглосуточно обслуживать передвижные ремонтно-механические бригады, снабжая их всем необходимым – горюче-смазочными материалами, запчастями. В полной готовности также лаборатории Главной государственной службы стандартов, специалисты которых с помощью новейшего оборудования будут оперативно определять качество поступающего с полей зерна.

По случаю начала жатвы в велаятах состоялись учебно-производственные семинары, где был обсуждён широкий спектр вопросов организованного проведения жатвы, обеспечения слаженной работы зерноуборочного конвейера.

Созданные в стране финансово-экономические условия значительно повышают заинтересованность аграриев в результатах труда. Особое внимание уделяется рациональному использованию земельных, водных и других природных ресурсов, охране окружающей среды, развитию сельскохозяйственной науки, семеноводства и селекции, внедрению передовых технологий в производство и подготовке высококвалифицированных профильных специалистов.

По случаю старта косовицы вблизи пшеничных полей были организованы представления, отражающие древние сельскохозяйственные традиции, а также выставки сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий и современной сельскохозяйственной техники. Здесь же состоялись выступления музыкальных, танцевальных и фольклорных коллективов велаятов.

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