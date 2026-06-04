В Туркменистане стартовал сезон детского летнего отдыха

В Туркменистане начали работу летние оздоровительно-развлекательные центры для детей. Завершив учебный год, школьники проводят время в детских зонах отдыха, расположенных в национальной туристической зоне «Аваза», в живописном местечке «Гекдере», а также на областных рекреационных территориях.

Здесь предусмотрено все необходимое для полноценного отдыха детей, проявления их талантов в различных направлениях и полезного времяпрепровождения. В центрах функционируют специализированные медицинские кабинеты, осуществляется строгий санитарно-гигиенический контроль на игровых площадках и в бассейнах, а меню питания составляется по согласованию с врачами. Здесь для ребят регулярно организуются соревнования по различным видам спорта, включая национальные игры, а также творческие конкурсы по музыке, пению и изобразительному искусству.

В планах ребят на лето – участие в конкурсах и олимпиадах по совершенствованию знаний в области иностранных языков и компьютерной грамотности, встречи с писателями, поэтами, известными деятелями культуры и искусства, экскурсии на современные предприятия, к природным достопримечательностям, в музеи и к историко-культурным памятникам. В стране прилагаются все необходимые усилия для получения детьми достойного образования и воспитания, для занятий спортом, творчеством и развития их способностей.

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