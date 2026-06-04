Туркменистан и Международная организация труда обсудили актуальные вопросы сотрудничества На полях 114-й Международной конференции труда состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухаммедсейида Силапова с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гилбертом Хунгбо. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности МОТ и рассмотрели возможности дальнейшего развития партнерства в сфере труда и социальной защиты. Встреча подтвердила взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и реализации совместных инициатив. © TURKMENISTAN.RU, 2026