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04.06.26 07:18

Туркменистан и Международная организация труда обсудили актуальные вопросы сотрудничества

На полях 114-й Международной конференции труда состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухаммедсейида Силапова с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гилбертом Хунгбо.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности МОТ и рассмотрели возможности дальнейшего развития партнерства в сфере труда и социальной защиты. Встреча подтвердила взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и реализации совместных инициатив.

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