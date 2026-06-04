Постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН приняты в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко и постоянным представителем ПРООН Нарине Саакян.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистана с ООН, а также итоги недавнего визита туркменской делегации в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему «Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли ООН».

В ходе обмена мнениями было подчеркнуто, что участие туркменской стороны в данном событии подтвердило приверженность Туркменистана укреплению центральной роли ООН, продвижению превентивной дипломатии, культуры диалога и принципов нейтралитета в качестве важных инструментов поддержания международного мира и безопасности.

Стороны обсудили итоги встреч, состоявшихся в рамках визита с генеральным секретарем ООН, председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместителями генерального секретаря ООН, администратором ПРООН, главой Контртеррористического управления ООН, а также руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств, включая Китай, Пакистан, Кубу, Азербайджан и США.

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