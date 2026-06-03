Туркменистан и Азербайджан обсудили расширение энергетического сотрудничества

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя государственного концерна «Туркменгаз» Кемалом Дурдыевым приняла участие в Бакинской энергетической неделе, которая прошла в азербайджанской столице. Форум был посвящен вопросам зеленой энергетики, энергетической безопасности и развития нефтегазового сектора.

В рамках форума состоялась встреча Кемала Дурдыева с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльшадом Насыровым. Стороны высоко оценили сложившееся энергетическое сотрудничество между двумя странами, обсудили новые направления взаимодействия и подтвердили важность последовательного развития стратегического партнёрства, отмечается в сообщении.

© TURKMENISTAN.RU, 2026