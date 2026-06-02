Делегация Туркменистана принимает участие в сессии Международной конференции труда

В Женеве проходит 114-я сессия Международной конференции труда (МКТ) – главного ежегодного форума Международной организации труда (МОТ). Представители 187 государств – членов организации приступили к формированию новых глобальных стандартов в сфере занятости.

Туркменистан на этом масштабном саммите представляет делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Мухаммедсейитом Силаповым, в состав которой вошли представители госструктур, объединений работодателей и национальных профсоюзов.

В центре дискуссий делегатов — роль человека в эпоху стремительного технологического прогресса. Мировое сообщество ищет ответы на вопросы, как обеспечить достойный труд и социальную справедливость в условиях тотального распространения искусственного интеллекта (ИИ). В фокусе внимания также остаются программы гендерного равенства, инклюзии и защиты прав трудящихся.

На полях сессии глава туркменской делегации провел рабочую встречу с региональным директором МОТ по Европе и Центральной Азии Питером ван Роем. Стороны предметно обсудили текущие результаты взаимодействия и наметили векторы для будущих проектов.

Туркменистан и МОТ продолжают системную работу по модернизации трудового законодательства, совершенствованию систем охраны здоровья на производстве, а также строгому соблюдению международных конвенций, полностью исключающих детский и принудительный труд. Прошедшие переговоры подтвердили готовность сторон развивать социальный диалог на принципах прозрачности и уважения к международным трудовым стандартам.

© TURKMENISTAN.RU, 2026