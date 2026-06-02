В Туркменистане отметили Международный день защиты детей

По всему Туркменистану состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. В столичном парке культуры и отдыха «Ашхабад» торжество было организовано министерствами иностранных дел, образования, здравоохранения и медицинской промышленности, Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана совместно с агентствами ООН при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В выступлениях участников было отмечено, что всемерная забота о молодом поколении, его гармоничном развитии и здоровье, достойном воспитании и образовании является неизменным приоритетом государственной политики Туркменистана. Особо была подчеркнута результативность сотрудничества Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова с Детским фондом ООН, направленного на создание благоприятных условий для всестороннего развития детей и укрепления их благополучия.

Праздничную атмосферу украсили красочные театральные постановки, музыкальные и танцевальные номера, продемонстрировавшие талант, творческие способности и мастерство юных артистов. Для детей была организована насыщенная развлекательная программа, включавшая викторины, конкурсы, познавательные игры и спортивные соревнования, которые подарили участникам множество положительных эмоций, радость общения и незабываемые впечатления.

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