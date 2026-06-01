В стране широко отметили День туркменского ковра

В последнее воскресенье мая Туркменистан традиционно отмечает один из своих самых ярких национальных праздников — День туркменского ковра. В Национальном музее туркменского ковра в Ашхабаде по этому случаю развернулась масштабная экспозиция, объединившая шедевры классического наследия и смелые работы современных авторов.

В торжественном открытии выставки приняли участие руководители Меджлиса, министерств и ведомств, общественные деятели, а также главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране.

Экспозиция поражала разнообразием форм. На выставке можно было увидеть ковровые изделия, веками составлявшие основу кочевого быта: переметные сумы, торбы, молитвенные коврики и изящную конскую амуницию. Современный взгляд на древнее ремесло представили отечественные предприниматели: их стенды украсили ковровые портреты, живописные тканые панно с пейзажами, изделия из шелка и изысканные сувенирные поделки.

Праздник получил и яркое международное измерение: генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев вручил объединению «Туркменковер» специальный диплом за вклад в развитие коврового ремесла в тюркском мире. Дипломат отметил, что туркменский ковер — это не просто текстильное изделие, а зашифрованный генетический код и духовное наследие, а опыт Туркменистана по сбережению этого ремесла в современных условиях уникален.

В конференц-зале объединения «Туркменковер» прошло XXVI заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Ученые, искусствоведы, историки и представители мировых деловых кругов обсудили феномен востребованности туркменских ковров на глобальном рынке. Зарубежные эксперты сошлись во мнении, что секрет их удивительной долговечности и ценности кроется в верности экологичным технологиям: использованию исключительно натурального сырья и растительных красителей.

Праздничные мероприятия в этот день охватили всю страну, подтверждая, что древнее искусство ковроткачества остается живой, развивающейся частью современной туркменской культуры.

© TURKMENISTAN.RU, 2026